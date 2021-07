FIFA 22 no tendrá actualización next-gen gratuita

A diferencia de la entrega del año pasado, FIFA 22 no tendrá una actualización gratuita para las nuevas consolas. EA ha confirmado que si compras la versión de PS4 o Xbox One con la esperanza de eventualmente conseguir tu consola de siguiente generación y mejorar tu copia sin costo alguno, entonces deberás pagar por la Ultimate Edition.

Así es, esta actualización solo está disponible para los propietarios de la Ultimate Edition, que tiene un costo de $99 dólares en plataformas digitales. Es decir, deberás pagar $30 dólares adicionales por la mejora next-gen. Como te decía antes, FIFA 21 sí ofrecía esta opción gratuitamente.

Para recapitular, la versión estándar de FIFA 22 en PS4 o Xbox One no te da acceso a la versión de PS5 ni Series X|S. Mismo caso con la versión estándar de las nuevas consolas. Si quieres conseguir ambas versiones por separado, entonces deberás invertir $99 dólares en la Ultimate Edition. Claro, siempre es posible jugar FIFA 22 de forma retrocompatible, pero eso no te dará las novedades exclusivas de la nueva generación.

FIFA 22 debutará el 1 de octubre para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

Fuente: EA