Todavía no hemos visto a Dragon Quest XII: The Flames of Fate en acción, básicamente solo tenemos el logo y a Square Enix diciéndonos que será una historia mucho más “madura”. Sin embargo, todo parece indicar que esta entrega será bastante importante para el futuro de la franquicia.

Dragon Quest siempre ha sido enorme en Japón, y aunque nunca ha logrado tener el mismo impacto aquí en territorio occidental, sigue siendo una propiedad bastante reconocida y popular a nivel mundial. También es una saga que nunca se ha desviado mucho de sus raíces en el género del JRPG, a pesar de tener tres décadas de antigüedad.

Pero Square Enix ha sugerido que Dragon Quest XII sí se desviará de la fórmula, al menos hasta cierto punto. Según Yosuke Matsuda, CEO de Square Enix, este proyecto tendrá una fuerte influencia en el futuro de la franquicia.

“Dragon Quest XII está siendo desarrollado tomando en cuenta los próximos 10 a 20 años de la saga de Dragon Quest. Hay partes que se mantienen constantes con la imagen tradicional de Dragon Quest, pero también es necesario contar con algunos nuevos elementos. Después de todo, como marca siempre es importante innovar.”

Ciertamente son declaraciones interesantes, especialmente por lo conservador que es la saga y sin duda será interesante conocer lo diferente que será Dragon Quest XII cuando finalmente nos muestren un poco de su gameplay.

Via: Gematsu