PlayStation filtra los juegos de PS+

Debido a que nos acercamos a finales de julio, muchos usuarios se preguntan cuáles serán los juegos que llegarán a PlayStation Plus en agosto. Aunque esta información va a ser proporcionada de forma oficial en algún punto de la siguiente semana, parece que Sony no se pudo esperar, ya que en el sitio oficial de este servicio se filtraron los tres títulos que estarán disponibles en PS+ el próximo mes.

Recientemente, la página oficial de PlayStation Plus filtró por accidente los tres juegos que llegarán a este servicio en agosto. De acuerdo con el sitio, el cual ya fue eliminado, a partir del 3 de agosto podremos disfrutar de:

–Hunter’s Arena: Legends (PS5)

–Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4 y PS5)

–Tennis World Tour 2 (PS4 y PS5)

De estos tres títulos, Hunter’s Arena: Legends es un PvP y PvE con elementos Battle Royale que solo se podrá descargar sin costo adicional en la nueva generación. Por otro lado, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville es un third person shooter inspirado en el popular juego móvil. Por último, Tennis World Tour 2 es, como su nombre lo indica, un juego de tenis con multiplayer local y en línea.

Esperemos que en los próximos días, PlayStation comparta más información sobre los juegos de PlayStation Plus. En temas relacionados, PlayStation te regala seis meses de Apple TV+. De igual forma, podrás jugar Marvel’s Avengers de forma gratuita en PS4 y PS5 la próxima semana.

Vía: PlayStation