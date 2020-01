Half-Life: Alyx no sufrirá de algún retraso

Han pasado varios años desde la última vez que tuvimos la oportunidad de disfrutar de un juego de Half-Life, y Half-Life: Alyx promete entregarnos una experiencia en realidad virtual como ninguna otra. Para aclarar algunas dudas, el equipo de Valve detrás de este proyecto realizó una sesión de preguntas y respuestas en Reddit, en donde hablaron sobre la implementación del VR, un poco del proceso de desarrollo y la fecha de lanzamiento.

A pesar de no se ha proporcionado una fecha exacta, Valve asegura que Alyx llegará al mercado en marzo de 2020 y no sufrirá de algún tipo de retraso, una tendencia recientemente en la industria que sin duda a sorprendido a varios jugadores.

Desarrollar un título de VR tan complejo de Half-Life: Alyx no es sencillo, debido a que la forma de jugar y la interacción con el ambiente es un factor que varía de persona a persona. Para asegurar que todos los usuarios tengan la oportunidad de disfrutar de esta experiencia, la accesibilidad es uno de los factores más importantes para Valve, diciendo que habrá modos para jugar sentados y para zurdos, así como apoyo para el juego con un solo brazo. Sin embargo, incluso mientras se juega regularmente, las armas solo requerirán una mano.

A diferencia de otros juegos de Valve, en donde el protagonista no habla, Alyx cuenta con un personaje ya establecido que hemos visto en ocasiones pasadas, así que, de acuerdo a Erik Wolpaw, escritor del juego, la historia es bastante refrescante.

“Hacer que el personaje del punto de vista hable es mayormente liberador. Ciertamente hace que escribir escenas sea más fácil cuando no tienes que escribir sobre el hecho de que el personaje principal está mudo. También es más fácil hacer que el jugador sienta que en realidad es un participante activo en la escena. En Portal lo solucionamos un poco al reconocer que el personaje principal es mudo. Creo que es mucho más complicado cuando tienes que mantener una ficción frágil de la que el personaje jugador puede hablar, pero simplemente no lo es por alguna razón”.

Por último, el equipo de Alyx reveló la razón de por qué no se había hablando de un juego de Half-Life en los últimos años, dando una respuesta bastante simple, pero honesta.

“Half-Life no es como Fight Club: nunca hubo una primera regla de ‘¡nunca debemos hablar de eso!’ En la última década más o menos. La respuesta real es súper simple: no hablamos de Half-Life durante mucho tiempo porque no estábamos trabajando activamente en un juego de Half-Life”.