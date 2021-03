¡Hades es nombrado GOTY en los BAFTA Game Awards!

El día de hoy se llevaron a cabo los BAFTA Game Awards. Al igual que en otras premiaciones, juegos como The Last of Us Part II, Animal Crossing: New Horizons y Ghost of Tsushima competían por la gloria de ganar la estatuilla del GOTY. Sin embargo, solo uno fue capaz de recibir el galardón, y su nombre es Hades.

Además del GOTY, Hades también ganó BAFTA por logros artísticos, diseño de juego, narrativa e intérprete en un papel secundario para Logan Cunningham. De igual forma, Animal Crossing: New Horizons y The Last of Us Part II recibieron una serie de premios. Conoce a todos los ganadores a continuación:

BAFTA 2021 Juego del año

-Animal Crossing: New Horizons

-Ghost of Tsushima

-Hades – GANADOR

-Half-Life: Alyx

-Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

-The Last of Us Part II

BAFTA 2021 Mejor juego británico

-Dreams

-F1 2020

-Fall Guys

-Röki

-Sackboy: A Big Adventure – GANADOR

-The Last Campfire

BAFTA 2021 Mejor animación

-Doom Eternal

-Final Fantasy VII Remake

-Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

-Ori and the Will of the Wisps

-Spiritfarer

-The Last of Us Part II – GANADOR

BAFTA 2021 Mejor logro artístico

-Cyberpunk 2077

-Dreams

-Ghost of Tsushima

-Hades – GANADOR

-Half-Life: Alyx

-The Last of Us Part II

BAFTA 2021 Mejor logro en audio

-Astro’s Playroom

-Ghost of Tsushima – GANADOR

-Hades

-Half-Life: Alyx

-Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

-The Last of Us Part II

BAFTA 2021 Mejor debut de un juego

-Airborne Kingdom

-Call of the Sea

-Carrion – GANADOR

-Factorio

-Röki

-The Falconeer

BAFTA 2021 Mejor juego en constante evolución

-Destiny 2: Beyond Light

-Dreams

-Fall Guys

-Fortnite

-No Man’s Sky

-Sea of Thieves – GANADOR

BAFTA 2021 Mejor juego familiar

-Animal Crossing: New Horizons

-Astro’s Playroom

-Dreams

-Fall Guys

-Minecraft Dungeons

-Sackboy: A Big Adventure – GANADOR

BAFTA 2021 Mejor juego que va más allá del entretenimiento

-Animal Crossing: New Horizons – GANADOR

-Before I Forget

-Dreams

-Spiritfarer

-Tell Me Why

-The Last of Us Part II

BAFTA 2021 Mejor diseño de juego

-Animal Crossing: New Horizons

-Astro’s Playroom

-Ghost of Tsushima

-Hades – GANADOR

-Half-Life: Alyx

-The Last of Us Part II

BAFTA 2021 Mejor juego multiplayer

-Animal Crossing: New Horizons – GANADOR

-Deep Rock Galactic

-Fall Guys

-Ghost of Tsushima

-Sackboy: A Big Adventure

-Valorant

BAFTA 2021 Mejor música

-Ghost of Tsushima

-Hades

-Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – GANADOR

-Ori and the Will of the Wisps

-Sackboy: A Big Adventure

-The Last of Us Part II

BAFTA 2021 Mejor narrativa

-Assassin’s Creed: Valhalla

-Cyberpunk 2077

-Ghost of Tsushima

-Hades – GANADOR

-Kentucky Route Zero: TV Edition

-Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

BAFTA 2021 Mejor propiedad original

-Carrion

-Fall Guys

-Ghost of Tsushima

-Hades

-Kentucky Route Zero: TV Edition – GANADOR

-Spiritfarer

BAFTA 2021 Mejor actuación en un papel principal

-Ashley Johnson como Ellie en The Last of Us Part II

-Cherami Leigh como Female V en Cyberpunk 2077

-Cody Christian como Cloud Strife en Final Fantasy VII Remake

-Daisuke Tsuji como Jin Sakai en Ghost of Tsushima

-Laura Bailey como Abby en The Last of Us Part II – GANADORA

-Nadji Jeter como Miles Morales en Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

BAFTA 2021 Mejor actuación en un papel de soporte

-Carla Tassara como Judy Alvarez en Cyberpunk 2077

-Jeffrey Pierce como Tommy en The Last of Us Part II

-Logan Cunningham como Hades, Achilles, Poseidon, Asterius, Charon, en Hades – GANADOR

-Patrick Gallagher como Khotun Khan en Ghost of Tsushima

-Shannon Woodward como Dina en The Last of Us Part II

-Troy Baker como Joel en The Last of Us Part II

BAFTA 2021 Mejor logro técnico

-Demon’s Souls

-Doom Eternal

-Dreams – GANADOR

-Flight Simulator

-Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

-The Last of Us Part II

BAFTA 2021 Mejor juego del año seleccionado por el público

-Animal Crossing: New Horizons

-Call of Duty: Warzone

-Ghost of Tsushima

-Hades

-The Last of Us Part II – GANADOR

-Valorant

Vía: BAFTA