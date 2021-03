Reporte: Ex jugador estrella de Super Smash Bros. es hospitalizado luego de intento de suicidio

De acuerdo con un nuevo reporte, Gonzalo Barrios, mejor conocido como ZeRo en la comunidad de Super Smash Bros., fue hospitalizado tras de un intento de suicidio. Después de ser tratado en el hospital, Gonzalo se encuentra bajo supervisión.

Desde el año pasado, Gonzalo ha sido señalado por conducta inapropiada, por lo que su presencia en redes sociales y en la comunidad de Super Smash Bros. se ha visto reducida sustancialmente en los últimos meses. En julio de 2020, ZeRo fue acusado por salir con menores de edad. Desde ese momento, Barrios anunció su retirada de la escena profesional.

On 3/23 Gonzalo attempted suicide. after being treated in the hospital he was sent in for further care. Humans are more than their mistakes, especially when they’ve put out more good into this world. I’ll always love u even if we’re not together & I’ll pray that u see the light🤍 pic.twitter.com/z2C83wH8nV

— vanessa (@healinghalos) March 25, 2021