Hackers roban el código fuente de Microsoft

A principios de año se dio a conocer que Microsoft había sufrido un ataque cibernético por parte de un grupo de hackers rusos conocidos como Nobelium. Si bien en su momento solo se mencionó que las cuentas de correo de múltiples empleados corrían un riesgo, recientemente se reveló que el código fuente de Microsoft también estaría en las manos de estos delincuentes.

Por medio de un nuevo comunicado, Microsoft reveló que, pese no se hay una idea clara sobre cuál código fuente ha sido secuestrado, los sistemas enfocados en el público general no corren riesgo alguno. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“En las últimas semanas, hemos visto evidencia de que [los hackers rusos] están utilizando información inicialmente extraída de nuestros sistemas de correo electrónico corporativo para obtener, o intentar obtener, acceso no autorizado. Esto ha incluido el acceso a algunos de los repositorios de código fuente y sistemas internos de la empresa”.

Más allá de los correos de los empleados y el código fuente, Microsoft asegura que los hackers no han logrado afectar los sistemas o entornos enfocados en los consumidores. Sin embargo, no se descarta que esta información robada sea utilizada para que futuros ataques cibernéticos sean más grandes, y con un impacto mayor, no solo para la compañía, sino para los usuarios también.

Por su parte, Microsoft se ha comprometido a detener a Nobelium antes de que sus ataques logren tener algún tipo de repercusión en los usuarios. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre los ataques de Microsoft. De igual forma, Microsoft dejaría el mercado de los analistas.

Nota del Editor:

Es una lástima que este tipo de ataques lleguen a suceder. Si bien aún no se habla de un golpe a los usuarios, esto sucederá en cualquier momento. Con el código fuente, los hackers cuentan con las herramientas para realizar algún tipo de daño severo que termine afectando a todos los usuarios.

Vía: Microsoft