Hacker roba archivos del GPU del nuevo Xbox y pide recompensa por los códigos

Hemos visto bastante del interior y exterior del Xbox Series X, dejando sólo al código de AMD fuera del alcance del público en general, al menos hasta el momento. Recientemente, esta compañía emitió un comunicado oficial en donde mencionan que en diciembre de 2019, fueron contactados por alguien que afirmó tener los archivos de prueba relacionados con un subconjunto de los productos gráficos actuales y futuros de AMD, entre ellos los del nuevo Xbox.

Según la publicación, algunos de estos archivos se publicaron en línea, pero fueron eliminados. Aparentemente, el hacker responsable aún mantiene en privado archivos adicionales. Este es el comunicado oficial de AMD:

“En AMD, la seguridad de los datos y la protección de nuestra propiedad intelectual son una prioridad. En diciembre de 2019, nos contactó alguien que afirmó tener archivos de prueba relacionados con un subconjunto de nuestros productos gráficos actuales y futuros, algunos de los cuales se publicaron recientemente en línea, pero desde entonces se han eliminado.

Si bien somos conscientes de que el autor tiene archivos adicionales que no se han hecho públicos, creemos que la IP de gráficos robados no es esencial para la competitividad o la seguridad de nuestros productos gráficos. No tenemos conocimiento de que el autor posea ninguna otra IP de AMD”.