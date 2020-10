Hace tan solo unos días, CD Projekt Red prometió que Cyberpunk 2077 no se iba a retrasar más

El día de hoy se ha dado la triste noticia de que Cyberpunk 2077 ya no estará disponible el 19 de noviembre, y el juego ahora llegará a nuestras manos hasta el 10 de diciembre. Esto es una gran sorpresa, especialmente considerado que hace un par de días CD Projekt Red mencionó que ya no veríamos más retrasos.

Como sabrán, a principios de este mes, CD Projekt Red reveló que el desarrollo principal de Cybeprunk 2077 había terminado. Ante este gran anuncio, un fan le preguntó a la compañía qué significaba esto, a lo que el estudio respondió que ya no habría más retrasos. Sin embargo, la realidad es diferente.

No more delays are happening.

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 6, 2020