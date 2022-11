Habrá nuevo showcase de Hogwarts Legacy mañana

Ha pasado bastante tiempo desde que vimos un vistazo a profundidad de Hogwarts Legacy, videojuego que se centra principalmente en vivir una aventura por el conocido castillo de la saga Harry Potter. Y después de estar silenciosos por mucho tiempo, WB Games ha revelado que muy pronto tendremos una transmisión especial con novedades del título.

Todo el mensaje se dio a conocer mediante el Twitter oficial del videojuego, confirmando que la presentación en vídeo llegará el 11 de noviembre a las 10 a.m. PT (12:00 p.m. México) /1 p.m. ET/6 p.m. GMT. Para quienes vivan en Australia, esto se traduce al 12 de noviembre a las 5 a.m. AEDT. Mencionando que habrá enfoque en la creación de personajes.

Your next adventure in the wizarding world is coming soon. On November 11th, experience a brand new look at #HogwartsLegacy during a gameplay showcase hosted on https://t.co/t4mVCPgVlo and https://t.co/LDoBiUGomX pic.twitter.com/beM2Bz68gZ

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) November 10, 2022