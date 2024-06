Guillermo del Toro llamó arrogante a Alfonso Cuarón

Desde hace algunos días se está cumpliendo el 20 aniversario de Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, cinta que presentó un saltó en la franquicia, dado que Chris Columbus ya no la estaba dirigiendo y en esa ocasión se le cedió el turno ni más ni menos que a Alfonso Cuarón. Y para celebrar el cumpleaños de la cinta, ha salido una entrevista interesante, en la cual Cuarón confirma que no conocía para nada la franquicia del mago más famoso para cuando le ofrecieron el puesto, y que ante esto su colega Guillermo del Toro le dio una reprimenda.

Esto es lo que le comentó a Del Toro cuando Warner le hizo la llamada:

Estaba confundido porque no estaba en absoluto en mi radar. Hablo a menudo con Guillermo y un par de días después le dije: ‘Sabes, me ofrecieron esta película de Harry Potter, pero es realmente extraño que me ofrezcan esto.