Google ha adquirido a Typhoon Studios para trabajar en Stadia

Google Stadia puede ser considerado una de las decepciones de este 2019, sin embargo, esta compañía aún no se rinde y planea mejorar su servicio en el futuro. Una de las formas para lograr esto, es con más exclusivas, así que han adquirido el estudio detrás del desarrollo de Journey to the Savage Planet, Typhoon Studios.

Por medio de un comunicado, Jade Raymond, encargada de STADIA Games and Entertainment, reveló que Google concretó esta adquisición. Sin embargo, Journey to the Savage Planet continuará con sus planes de ser un título multiplataforma, el cual será lanzado el próximo 28 de enero de 2020. Esto fue lo que comentó Raymon:

“Siempre estamos buscando gente que comparta nuestra pasión y visión del futuro del gaming, por lo que estoy muy emocionada de que Typhoon Studios, los desarrolladores independientes que están detrás de Journey to the Savage Planet, próximo a lanzarse, se unan a STADIA Games and Entertainment. Mientras tanto, nuestra prioridad será integrar al equipo de Typhoon Studios en STADIA Games and Entertainment. ¡Estamos encantados de darle la bienvenida a este equipo de increíble talento a la familia Google!”.

Esperemos que la relación entre Google y Typhoon Studios sea lo suficiente sana para lograr el crecimiento de ambas. Hablando de Stadia, se ha dado a conocer que la versión de Borderlands 3 en esta plataforma carece de todo el contenido nuevo. De igual forma, al inicio, Sony y Microsoft estaban preocupados de esta plataforma.

Vía: Google