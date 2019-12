Borderlands 3 en Google Stadia carece del nuevo contenido

Google Stadia vuelve a ser noticias, aunque, de nuevo, no por las razones correctas. El día de ayer Borderlands 3 por fin llegó a esta plataforma, aunque no ofrece la misma experiencia. Esta versión no incluye las más recientes expansiones y actualizaciones.

Actualmente la versión de Borderlands 3 de Stadia sólo cuenta con todo el contenido que se agregó hasta el 24 de octubre. Este día marcó el lanzamiento del tercer parche del juego que, entre otros cambios, agregó el evento Bloody Harvest con temática de Halloween. El título ha recibido una serie de revisiones y parches adicionales desde entonces, incluidos los que agregan modos completamente nuevos.

Lo más notable es “Takedown at the Maliwan Blacksite” y las actividades de nivel cuatro Mayhem del juego final añadidas el mes pasado. Esa actualización de contenido también corrigió algunos errores, y agregó grupos de botín dedicados para que los jefes hicieran más fácil obtener ciertas armas legendarias.

Google dice que estas características, así como la próxima expansión de la campaña del juego “Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot”, “se lanzarán en Stadia a principios de 2020. No está claro si, cuando lleguen esas características, esta versión de Borderlands 3 permanecerá actualizado con las consolas y PC del juego, o continúa rezagado.

Hablando de Stadia, se dio a conocer que al principio Sony y Microsoft estaban preocupados por esta plataforma. De igual forma, puedes checar nuestra reseña de Borderlans 3 aquí.

Vía: Kotaku