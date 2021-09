Goku vs Goku por fin será una realidad en Dragon Ball

Si bien muchos conocen el anime de Super Dragon Ball Heroes, el cual ha cumplido todos los sueños de los fans, también está en publicación un manga basado en el juego de cartas que inspiró este spin-off. Ahora, en un reciente previo, se ha revelado que en el siguiente capítulo veremos un enfrentamiento entre Goku y Vegeta contra Goku y Vegeta.

Así es, los saiyajins que tanto reconocemos se enfrentarán a sus contrapartes del Time Patrol. Recientemente, se compartió un adelanto del capítulo 10 del manga de Super Dragon Ball Heroes en donde podemos ver a Goku en su forma de Ultra Instinto y a Vegeta con el Evil Ki, no confundirse con el Ultra Ego de Dragon Ball Super, quienes están peleando contra Xeno Goku y Xeno Vegeta, ambos con el poder del Super Saiyajin 4.

#SDBH Big Bang Mission!!! Chapter 10 Preview Pages

(English)

Goku & Vegeta VS Super Saiyan 4 Xeno Goku & Vegeta!! 🔥

The full English chapter comes out on 18 Sept ONLY on Mangadex!

▫️ READ BM Ch1-9: https://t.co/4TPttQyVbV pic.twitter.com/GudgPoB8mw

— SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) September 2, 2021