Goku Black alcanza el poder del SSR2 en este adelanto de Super Dragon Ball Heroes

Hace un par de semanas se filtró una carta de Dragon Ball Heroes, la cual reveló que Goku Black tendría el poder del Super Saiyajin Rose Fase 3. Sin embargo, antes de alcanzar esta transformación el villano en turno tendrá que primero emplear el poder del Super Saiyajin Rose Fase 2, algo que vemos en el nuevo adelanto del anime.

Recientemente se liberó el tráiler del siguiente capítulo del anime de Super Dragon Ball Heroes, en donde podemos ver a Goku Black alcanzar la transformación del Super Saiyajin Rose Fase 2, para así enfrentarse a Goku y compañía. Sin embargo, y como ya se sabía, este no es el final de este conflicto.

