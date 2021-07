Richard Donner, director de Superman de 1978, ha fallecido a los 91 años de edad

Una vez más la industria del cine está en luto. El día de hoy se ha revelado que Richard Donner, director de cine a cargo de The Goonies, Arma Letal y Superman de 1978, falleció a la edad de 91 años el lunes 5 de julio de 2021. Por el momento no se ha revelado la causa de su muerte.

Esta información fue confirmada por su esposa, su gerente de negocios, y el productor Lauren Schuler Donner. Richard Donald Schwartzberg nació en Nueva York el 24 de abril de 1930. Comenzó su carrera en producciones como Route 66, The Rifleman, y The Twilight Zone. No fue sino hasta 1968 que tuvo la oportunidad de dirigir su primera película, Salt & Pepper.

Donner es reconocido por su trabajo en Superman de 1978, así como su propia versión de Superman II. Otros éxitos en los que trabajó este director incluyen The Goonies, y Arma Letal. Su último crédito fue X-Men: días del futuro pasado de 2014, en donde participó como productor ejecutivo.

Descanse en paz, Richard Donner.

Vía: Deadline