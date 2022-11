Ghostwire: Tokyo aparece listado para más plataformas

Uno de los casos que ya se veía venir fue la llegada de hace unos meses de Deathloop! a Xbox y Game Pass, éste se mantuvo como una exclusiva temporal para Sony durante el año pasado. Y ahora, puede que otro título de Bethesda tenga el mismo efecto, dado que se detectó en un mural que Ghostwire Tokyo se mudará a otras plataformas, concretamente las de Microsoft.

Como mostró el usuario Klobrille en Twitter, un artículo que mostraba la oficina de Bethesda en Londres en el sitio web de la empresa de diseño de lugares de trabajo, que ahora ya no está en el sitio, mostraba imágenes de grandes murales con los juegos de Bethesda, incluido Ghostwire Tokyo. Y esta obra lista el juego como uno de Xbox Series X/S.

Bethesda Softworks' new international publishing headquarters in London has Ghostwire: Tokyo wall art, already listing Xbox Series X|S as platforms.https://t.co/qEk9M2eadb pic.twitter.com/ifXPvUruHV

— Klobrille (@klobrille) November 2, 2022