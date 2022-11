Pese a que Microsoft ha asegurado que el precio del Xbox Series X|S no aumentará, parece que esto no es del todo cierto, ya que recientemente se reportó un incremento en el costo de estas consolas en India, país en donde una consola es un lujo que se ve afectado por este tipo de modificaciones.

De acuerdo con Rishi Alwani, analista de India, el precio del Xbox Series X ha aumentado en un 6%, mientras que el Xbox Series S es 8.5% más caro. De esta forma, este el nuevo costo de estas piezas de hardware:

-Xbox Series S – ₹35,990 rupias.

-Xbox Series X – ₹55,990 rupias.

En comparación, el PS5 Digital Edition está disponible a ₹39,990 rupias, y el PS5 normal tiene un precio de ₹49,990 rupias. Junto a esto, accesorios como los controles Elite, también han incrementado su precio en India, algo que se está volviendo en una constante en este país.

Junto a esto, Alwani ha mencionado que las ventas de consolas de un Xbox Series X|S por cada 10 PS5, y con este aumento, es probable que esta diferencia sea más marcada en un futuro. En temas relacionados, se ha revelado cuánto dinero pierde Microsoft con cada Xbox vendido. De igual forma, Phil Spencer habla sobre el posible aumento de la consola.

Nota del Editor:

Aunque India no es un mercado importante para Xbox, este tipo de cuentos hacen que esto se vuelva más y más difícil. Si bien es complicado mantener a flote una consola que no se vende en un mercado en específico, lo mejor sería solo disminuir el número de unidades disponibles, y no afectar el bolsillo de los posibles consumidores.

Vía: Rishi Alwani