Tras las quejas, Elon Musk reduce el precio para las cuentas verificadas en Twitter

Hace algunos días muchos se quedaron con la incertidumbre al confirmarse que Elon Musk al fin es el dueño de Twitter, sobre todo en temas de cómo es que va a funcionar la plataforma a partir de ahora. Y algo que también llamó la atención, es el cobro que se hará a los usuarios que quieren tener la cuenta verificada, pues se les cobraría unos $20 USD.

Uno de los usuarios que se quejaron respecto a esta decisión fue el propio Stephen King, dado que más allá de hacer el cobro, ahora que cualquiera pudiera verificar no significaría nada. Ante esto el propio Musk le contestó que deben cobrar para pagar facturas, afirmando que ahora el nuevo precio sería ni más ni menos que poco menos de la mitad, $8 USD.

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron.

— Stephen King (@StephenKing) October 31, 2022