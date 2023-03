Ghostface aparece en cámaras de seguridad por todo EU

Ghostface es el icónico villano de la franquicia Scream cuyo primer filme se estrenó en 1996 protagonizada por Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette. La saga se encuentra en vísperas de lanzar su sexta cinta y es el momento perfecto para lanzar la campaña más creativa para animar a la gente a abarrotar las salas de cine.

En esta nueva entrega, Ghostface saldrá de Woodsboro rumbo a la ciudad de Nueva York rastreando el paradero de varios personajes que regresan de la versión de 2022 de Scream. La temática de la distancia entre ambas poblaciones le dió a Paramount el pretexto perfecto para mandar al asesino a aparecer en cámaras de seguridad de todo el país. Les dejamos una muestra de lo que está sucediendo.

The people of Sonoma got a bit of a scary surprise on Monday when a person wearing a “Scream” costume stood motionless at the Sonoma Plaza. The first film in the franchise was shot at the Sonoma Community Center, just a block away. VIDEO: https://t.co/p9rtvw1FbQ pic.twitter.com/JMkjDbX6Zt

— KRON4 News (@kron4news) February 28, 2023