Ghost of Tsushima protagonizará el State of Play de este jueves

Aunque el retraso de Ghost of Tsushima no fue tan severo como se anticipaba debido al COVID-19, aún así significa que tendremos que esperar unas cuantas semanas adicionales para tener este título entre nuestras manos. Afortunadamente, un nuevo State of Play llegará este jueves 14 de mayo que estará enfocado al cien por ciento en esta nueva entrega.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial de PlayStation confirmó la noticia:

State of Play’s next episode is dedicated to Ghost of Tsushima: https://t.co/RnNIBAUKQb Tune in Thursday at 1pm Pacific time pic.twitter.com/5kPGGl1WeH — PlayStation (@PlayStation) May 12, 2020

“El próximo episodio de State of Play estará dedicado a Ghost of Tsushima. Sintoniza este jueves a la 1pm Hora del Pacífico.”

Esto se traduce a las 3 de la tarde acá en la Ciudad de México.

Ghost of Tsushima saldrá a la venta el 17 de julio de 2020, exclusivamente para PlayStation 4.

Fuente: PlayStation