Ghost of Tsushima es el Juego del Año para Japón

Al encontrarnos al final de año, varios medios han comenzado a publicar sus listas de los mejor de 2020. Aunque en The Game Awards vimos como The Last of Us Part II se coronó como el GOTY, recientemente Famitsu, la famosa publicación japonesa, ha revelado que Ghost of Tsushima es su Juego del Año.

Esta elección fue el resultado de una votación de 132 miembros de la industria de videojuegos japonesa, desde la prensa, pasando por desarrolladores, hasta celebridades del medio. De esta forma se logró un consenso que señala al trabajo de Sucker Punch, estudio de Estados Unidos, como lo mejor de 2020.

En esta lista también encontramos títulos como Animal Crossing: New Horizons y Final Fantasy VII Remake, entregas que fueron aclamadas a nivel mundial en 2020, y también fueron candidatos al GOTY en The Game Awards. Además de Ghost of Tsushima, Fall Guys: Ultimate Knockout fue el otro título de origen occidental en entrar a la lista de lo mejor del año.

A continuación puedes checar los cinco mejores juegos de 2020, de acuerdo con Famitsu:

-Ghost of Tsushima

-Animal Crossing: New Horizons

-Final Fantasy VII Remake

-Sakuna: Of Rice and Ruin

-Fall Guys: Ultimate Knockout

En temas relacionados, el modo multijugador de Ghost of Tsushima recibe trajes inspirados en Bloodborne y más juegos de PS4. De igual forma, el público de The Game Awards seleccionó a este título como el GOTY de 2020.

Vía: Famitsu