Call of Duty: BOCD impone un nuevo récord en ventas digitales para la serie

Noviembre fue uno de los meses más importantes del año. Gracias a la llegada de las nuevas consolas, varios títulos lograron resaltar tanto en ventas físicas como digitales. Recientemente, el grupo Super Data, quienes se encargan de analizar el mercado digital a nivel mundial, publicó su informe de noviembre, en donde se ha registrado un incremento en el consumo general, y se ha revelado que Call of Duty: Black Ops Cold War ha impuesto un nuevo récord para la serie en este apartado.

En aspectos generales, en noviembre se generaron $11,500 millones de dólares gracias a las ventas de juegos manera digitales en todo el mundo, esto representa un aumento del 15% en comparación con el año pasado. De igual forma, se ha mencionado que las ventas en PC crecieron un 22%, esto gracias al lanzamiento de World of Warcraft: Shadowlands. En móviles este número subió en un 9%. Por último, en consolas se registró un incremento del 24%, aunque esto no llegó a superar la máxima del pasado mes de abril. Super Data ha llegado a mencionar que este número pudo ser más grande si no hubiera escasez de PS5 y Xbox Series X|S.

En cuanto a los juegos, Call of Duty: Black Ops Cold War vendió 5.7 millones de copias de manera digital, esto es un 7% más que Black Ops 4, de esta forma otorgándole un nuevo récord de ventas digitales de la saga para el mes del estreno. Después encontramos a Assassin’s Creed: Valhalla con 1.7 millones de unidades, el cual se benefició por ser uno de los títulos de estreno junto a las nuevas consolas, así como por el último retraso de Cyberpunk 2077. De igual forma, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales vendió 663 mil copias, mucho menos en comparación con las 2.2 millones del original Marvel’s Spider-Man, pero este es un mejor número en comparación con Uncharted: The Lost Legacy, título que se asemeja al tipo de experiencia que nos ofrece Insomniac en esta ocasión.

Sin duda alguna, noviembre fue un gran mes para la industria de los videojuegos. En general 2020 ha sido un gran año para las ventas digitales. Solo nos queda por conocer los datos que se generen en diciembre para descubrir qué tan importante fue 2020 en general. En temas relacionados, Call of Duty: Black Ops Cold War ya es el juego más exitoso de 2020. De igual forma, la franquicia de Call of Duty ha generado más de $3 mil millones de dólares en este año.

Vía: Super Data