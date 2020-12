Público elige a Ghost of Tsushima como el Juego del Año en los Game Awards 2020

Ghost of Tsushima es el primer ganador de los Game Awards 2020, llevándose a casa el premio ‘Player’s Voice’, es decir, fue seleccionado como Juego del Año por los usuarios, no por la crítica especializada. A pesar de esto sigue siendo un importante triunfo y nos da una idea sobre el tipo de premios que podría llevarse esta nueva aventura de Sucker Punch.

GoT logró derrotar a The Last of Us Part II, Hades, DOOM Eternal, y el recientemente lanzado, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Ghost también está nominado para muchas otras categorías del evento, incluyendo Juego del Año, Mejor Dirección, Mejor Narrativa, Mejor Dirección de Arte, Mejor Diseño de Audio, Mejor Actor (Daisuke Tsuji como Jin Sakai), y Mejor Juego de Acción/Aventura.

Lo más probable es que Ghost of Tsushima también vaya a llevarse otros premios, y ya no faltará mucho tiempo para conocer cuáles. Recuerda que los Game Awards 2020 se llevará a cabo este jueves, 10 de diciembre, a las 5PM hora de México.

