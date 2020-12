No eres tú, Twitter está fallando

¿Estás teniendo problemas en Twitter? Tranquilo, no es tu internet. Al momento de redactar esta nota, la plataforma social está experimentando diferentes problemas y un extraño comportamiento que difiere entre cada usuario. Tal vez no sea tu caso, pero definitivamente las cosas no están funcionando como deberían.

Según el sitio DownDetector, se reporta un pico de fallas a partir de las 12PM Hora de México, como podrás ver en la siguiente imagen:

El problema consiste en que el sitio web no carga en lo absoluto, y tal y como sucede anteriormente, serás recibido con una pantalla de error. Como consecuencia, tampoco es posible visitar ningún perfil, y por supuesto, tampoco publicar nada.

Via: DownDetector