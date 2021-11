Ghost in the Shell: SAC_2045 es un anime que llegó a Netflix el año pasado, y nos regresó al mundo de Stand Alone Complex, aquel que vimos originalmente en el 2005. Aunque la recepción no fue tan grande como muchos esperaban, los fans estuvieron contentos con esta nueva mirada al universo de Ghost in the Shell. Afortunadamente, Motoko Kusanagi y su equipo están listos para más misiones, ya que una segunda temporada se ha confirmado.

De manera inesperada, Netflix ha confirmado que el anime de Ghost in the Shell: SAC_2045 tendrá una segunda temporada, la cual llegará a esta plataforma de streaming en algún punto de 2022. Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de estreno. El único material promocional por el momento es un nuevo póster, el cual pueden ver a continuación.

SAC_2045 es un anime creado por Production IG, un estudio enfocado en la animación 3D por CGI. Por el momento no hay información relacionada con la historia, pero es seguro que volveremos a ver a Motoko en una serie de eventos que explorarán al humano en un futuro Cyberpunk.

En temas relacionados, estos son los animes que llegarán a Netflix en un futuro. De igual forma, Jojo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean ya tiene fecha de estreno.

Vía: Netflix Japan