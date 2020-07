Gears Tactics llegará a consolas en otoño de 2020

Gears Tactics llegó a PC el pasado mes de abril, con la promesa de que eventualmente estará disponible en Xbox One. Ahora, The Coalition ha revelado una ventana de lanzamiento para este título en consolas y, aunque no se mencionó directamente, es posible que también estén trabajando en una versión para Xbox Series X.

Durante la presentación de Inside Unreal hace un par de días, la compañía reveló que Gears Tactics por fin llegará a consolas durante la temporada de otoño de este año. Lamentablemente, no se reveló la fecha de lanzamiento especifica, ni si la versión de Xbox One podría salir antes o al mismo tiempo que la posible edición de Xbox Series X.

Te recordamos que todos los juegos first party de Xbox estarán disponibles en Xbox Game Pass el día de lanzamiento. De igual forma, no se descarta la posibilidad de ver la implementación del Smart Delivery en el juego. En temas relacionados, un nuevo rumor indica que el servicio de Xbox Live Gold será gratuito en un futuro. De igual forma, puedes checar nuestra reseña de Gears Tactics aquí.

Vía: Gaming Bolt