Gareth Edwards, director de The Creator, ha compartido su visión sobre la ciencia ficción y la industria del cine. Habla sobre la creatividad y el presupuesto, y cree que la ciencia ficción está en peligro. Antes de involucrarse en The Creator, Edwards ya había llamado la atención con otras producciones como Monster y Rogue One: Una Historia de Star Wars.

Ha admitido que creció idolatrando a Ridley Scott, Steven Spielberg y James Cameron. Por lo tanto, la ciencia ficción es un tema que domina y adora. Recientemente, ha expresado su opinión sobre el estado del género en este momento. En una entrevista para Télérama, declara que para él “las películas de ciencia ficción están en peligro”. No es la primera vez que habla sobre este tema y su punto de vista en 2023 es similar al expresado anteriormente.

La buena idea que nunca se ha llevado a cabo es siempre la búsqueda en el ámbito de la ciencia ficción. El pequeño hueco en la estantería de los Blu-ray. James Cameron logró el impresionante logro de trasladar la guerra de Vietnam al espacio con Aliens (1986) y luego hacerlo un poco más con Avatar (2009).

Para él, la esencia misma de la ciencia ficción es encontrar esa idea que nunca se ha hecho. Si aquí habla de ese paralelo con la guerra de Vietnam, es porque ese país y el conflicto le inspiraron el guión y la dirección artística de The Creator. Incluso afirmó que se apresuró a hacer la película para evitar que alguien más le robara la idea. Sin embargo, si la idea innovadora es lo que define la ciencia ficción, ciertamente no es lo que la acerca más a una superproducción. Creatividad y riesgo

En efecto, una idea nueva implica también asumir riesgos. Y una superproducción es, por definición, una gran inversión, un gran presupuesto que debe generar mucho dinero. Sería demasiado arriesgado presentar un guión innovador sin un público cautivo cuando los productores han invertido cientos de millones de dólares. Pero para Gareth Edwards, una película que cautiva a su audiencia no tiene por qué ser diferente de una película de bajo presupuesto.

No es más caro hacer una película absolutamente épica que hacer un todo pequeño film. El primer film que dirigí se titulaba Monsters y costó 250,000 dólares. Fue un film bastante épico a su nivel. El objetivo siempre ha sido combinar esta libertad de realización con la magnitud de una superproducción.

Soy un niño de los años 80 que creció con todos los clásicos obvios y que, como todo el mundo, intentó imitar a sus héroes. Solo hay James Cameron, Spielberg y Ridley Scott; son todos gente. Si fueras un cuarto tan bueno que ellos, podrías morir feliz. Siempre intentamos alcanzar lo que han hecho y ser ambiciosos.

Para el director de Rogue One, aunque no sea el punto de vista de Hollywood, lo que hacía fantasear a la juventud de los años 80, es esta ambición que se encontraba en la pantalla y no necesariamente los medios puestos en obra para lograrlo. Bajar los presupuestos para salvar el género

Recordemos que The Creator costó solo 80 millones de dólares y sigue siendo una de las películas de ciencia ficción más esperadas de este año con una proposición innovadora. En comparación, Star Wars: The Rise of Skywalker costó 416 millones de dólares. El precio de esta película podría haber financiado toda una saga The Creator por varios años. Esperemos que Gareth Edwards encuentre el éxito esperado para dar el ejemplo.

Vía: Jeuxvideo

Nota del editor: Tristemente tengo que estar de acuerdo con este señor. Hace mucho que no se ve algo como lo que sobraba en los 80 e inicios de los años 90. Y creo que todo esto tiene que ver con el CGI y cómo los métodos creativos para traer algo fantástico al cine fueron reemplazados por herramientas tan sencillas de usar y tan eficientes para ahorrar tiempo y dinero, algo que ha sido abusado.