GameStop obtendrá ganancias por cada venta digital en un Xbox Series X|S

Hace tiempo se dio a conocer una alianza entre Microsoft y GameStop, la tienda de videojuegos en Estados Unidos. Aunque en su momento todo parecía estar en favor la empresa tecnológica, recientemente se reveló que GameStop se beneficiará por la compra de juegos digitales en Xbox Series X|S.

Gracias a un reporte por parte de DOMO Capital Management, consultora de inversión, se ha revelado que GameStop ganará un porcentaje no especificado de todas las transacciones digitales que se realicen mediante un Xbox Series X|S que fue adquirido en estas tiendas. Esto incluye juegos completos, DLC y el pago de servicios como Game Pass, y será posible gracias a que la compañía reporta a Microsoft todas las consolas que vende.

Today $GME confirmed with @DOMOCAPITAL that the agreement with $MSFT includes revenue sharing on all downstream revenue (i.e. digital downloads and digital content) from any device that GameStop brings into the @Xbox ecosystem. GameStop now meaningfully participates in digital.

— DOMO Capital Management, LLC (@DOMOCAPITAL) October 14, 2020