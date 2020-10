¡Assassin’s Creed: Valhalla ha terminado su desarrollo!

Noviembre será un mes cargado de grandes lanzamientos. No solo veremos la llegada del PS5 y Xbox Series X, sino que habrá diferentes juegos para todo tipo de gustos. Ahora, el día de hoy Ubisoft reveló que una de sus cartas más fuertes para el final del año ha concluido su desarrollo, nos referimos a Assassin’s Creed: Valhalla.

Por medio de un tweet se ha confirmado que Assassin’s Creed: Valhalla ha completado su desarrollo, y está lista para llegar a las actuales y nuevas consolas a partir del próximo 10 de noviembre. Esto significa que el trabajo inicial en Valhalla ya se ha terminado y el juego puede comenzar a imprimirse en discos y enviarse a todo el mundo.

We're extremely proud to share that Assassin’s Creed Valhalla has gone gold! 🎺

On behalf of everyone working on the game, we can't wait to see how your own Viking saga unfolds.

Your journey to glory starts on November 10. #AssassinsCreed pic.twitter.com/jeAcOSMHO3

— Assassin's Creed (@assassinscreed) October 16, 2020