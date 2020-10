Microsoft recuperará la inversión en Bethesda sin lanzar juegos en PS5, asegura Phil Spencer

La adquisición de ZeniMax Media, empresa matriz de Bethesda, por parte de Microsoft, probablemente sea recordada como uno de los movimientos más importantes en la industria durante los últimos años. Aunque en su momento se mencionó que se respetarían los lanzamientos multiplataforma y exclusivos en PS5, como Deathloop, recientemente Phil Spencer, jefe de Xbox, ha mencionado que no necesitarán de lanzar juegos en otras plataforas para recuperar su inversión.

En una reciente entrevista con Kotaku, Spencer mencionó que no será necesario lanzar juegos de Bethesda en otras plataformas, como el PS5 y Switch, para que el acuerdo funcione para ellos. Esto fue lo que comentó:

“Este trato no se hizo para quitarle juegos a otra base de jugadores como [PlayStatio]. En ninguna parte de la documentación que reunimos estaba: ‘¿Cómo podemos evitar que otros jugadores jueguen estos juegos?’ Queremos que más personas puedan jugar, no menos personas que puedan jugar. Pero también diré en el modelo, (…) cuando pienso en dónde jugará la gente y la cantidad de dispositivos que teníamos, y tenemos xCloud y PC y Game Pass y nuestra base de consola, no tengo que lanzar esos juegos a ninguna otra plataforma que no sean las plataformas que admitimos para que el trato funcione para nosotros. Lo que sea que eso signifique”.