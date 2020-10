¡Xbox comparte una lista con 30 juegos listos para el lanzamiento del Series X|S!

Los juegos de lanzamiento es uno de los factores más importantes al momento de estrenar una nueva consola. Aunque se ha criticado a Microsoft respecto a las experiencias que estarán disponibles en Xbox Series X|S día uno, especialmente considerado el retraso de Halo Infinitie, el día de hoy se compartió una lista con 30 títulos disponibles al momento de abrir tu nueva pieza de hardware.

La lista está conformada por juegos completamente nuevos, lanzamientos multi-generacional y algunos títulos que podrás disfrutar gracias a Smart Delivery. Xbox también ha especificado si podrás encontrar cierta experiencia en Game Pass.

–Assassins Creed Valhalla (Smart Delivery)

–Borderlands 3 (Smart Delivery)

–Bright Memory 1.0 (Smart Delivery)

–Cuisine Royale (Smart Delivery)

–Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

–Devil May Cry 5: Special Edition

–DIRT 5 (Smart Delivery)

–Enlisted

–Evergate

–The Falconeer (Smart Delivery)

–Fortnite

–Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

–Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

–Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

–Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

–King Oddball

–Maneater (Smart Delivery)

–Manifold Garden (Smart Delivery)

–NBA 2K21

–Observer: System Redux

–Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

–Planet Coaster (Smart Delivery)

–Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

–The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

–War Thunder (Smart Delivery)

–Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

–Watch Dogs: Legion (Smart Delivery)

–WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)

–Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)

–Yes, Your Grace (Smart Delivery)

Aunque no contamos con una experiencia del calibre de Halo Infinite, la oferta first party hace acto de presencia con títulos como Gears 5, Gears Tactics y Grounded. De igual forma, Yakuza: Like a Dragon, aunque también llegará a PS4, Xbox One y PC, será una exclusiva temporal de siguiente generación en el Series X. Tampoco hay que olvidar que tendrás acceso a miles de juegos más a lo largo del Xbox, 360 y One gracias a la retrocompatibilidad y Game Pass.

Te recordamos que el Xbox Series X y Series S llegarán al mercado el próximo 10 de noviembre. En temas relacionados, Xbox pasó 500 mil horas probando la retrocompatibilidad de la consola. De igual forma, Yakuza: Like a Dragon correrá a 900p en Series S.

Vía: Xbox