Rumor: Gael García podría interpretar a Tommy en la serie de TLOU para HBO

Ahora que finalmente conocemos a los actores que interpretarán a Joel y Ellie en la serie de The Last of Us que prepara HBO, parece que no falta demasiado tiempo para que se vaya revelando al resto del elenco. Debido a que la historia se basará en la del primer videojuego, suena probable que veamos algunos rostros familiares, y un reciente rumor sugiere que Gael García podría dar vida a Tommy, hermano menor de Joel, en esta adaptación para la TV.

Jeffrey Pierce, actor que interpreta a Tommy Miller en los videojuegos, reveló vía Twitter que Gael García sería el actor ideal para reemplazarlo en la serie de HBO:

“Gael García Bernal, asumiendo que elegirán a alguien Latino. O una mujer latina. Y lo digo 100% sinceramente: Tía “Tommy” Tomasina. ;)”

Parece que Pierce es gran fanático del actor mexicano, y aunque esto no confirma al cien por ciento su participación dentro de la serie, ¿quién dice que Pierce no tenga las influencias suficientes para convencer a los altos ejecutivos de darle el papel a Gael García?

Via: Hipertextual