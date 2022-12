Fumito Ueda quiere anunciar su juego nuevo en 2023

Este fin de año ha sido interesante en el tema de videojuegos, ya que muchos creadores han dado a entender los planes que tienen en cuanto a lanzamientos para el 2023, con grandes nombres por detrás. Como poco, el creador de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, comentó que seguirá trabajando para un nuevo RPG a pesar de haber anunciado su retiro.

Por su parte tenemos a Fumito Ueda de GenDesign, quien para quienes no lo conozcan, es el responsable de grandes íconos de la marca PlayStation en la era de su segunda consola casera. Se le atribuyen juegos innovadores como ICO y principalmente Shadow of The Colossus, juego que sin duda podría ser el ícono más grande de su carrera hasta ahora.

Aquí una de las citas que dio a la revista de Famitsu, la cual reunió testimonios de grandes exponentes de los videojuegos y sus sueños para 2023:

Todo genDesign está trabajando arduamente para finalmente poder anunciar algo, así que bríndenos su apoyo.

Recordemos que el último juego de Fumito Ueda salió hace bastante tiempo atrás, The Last Guardian, y hasta este momento solo se han filtrado pocos detalles del próximo gran trabajo del autor. Sin embargo, no hay videos ni nada que nos indique un proyecto sólido que veremos dentro de los próximos años. Por esa razón, los fans esperan cualquier anuncio.

Vía: Resetera

Nota del editor: Ya se necesita otro juego más de Fumito Ueda, pues desde el 2016 no vemos nada de su trabajo, y ese sentimiento de tener un juego más minimalista es necesario de vez en cuando. A mí me gusto mucho The Last Guardian, pero espero que sus ambiciones vayan un paso más allá.