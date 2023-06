Friday the 13th: The Game dejaría de venderse pronto

Los juegos como servicio deben tener siempre algo en cuenta, y eso es que algún día pueden cerrar sus servidores si el proyecto no logra conectar con la audiencia a quien va dedicado. Parece que eso le está pasando a Friday the 13th: The Game, pues a fin de año se estaría retirando del mercado para la mala fortuna de algunos que aún lo juegan.

Esta noticia la han dado a conocer los publicistas del juego, Gun Media, pero algo que llama la atención es que no es por falta de interés de la gente, sino por temas de licencia con las películas. Por lo que los usuarios tienen tiempo de comprarlo hasta el próximo 31 de diciembre, y no será una compra en vano, pues los servidores no dejarán de funcionar.

Vale la pena mencionar, que para hacer la compra más atractiva para nuevos usuarios, el juego base ha bajado de precio a los $5.00 USD, esto con el fin de que sea adquirido por quienes tenían interés en el mismo.

Sin embargo, hay algo que se debe de tener en cuenta, pues los servidores no van a durar una eternidad activos, teniendo el 31 de diciembre de 2024 como el último día para que se pueda jugar. Entonces, quienes lo adquieran en estos momentos, deben tener en mente que ya hay fecha de caducidad.

Recuerda que el juego está disponible en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Vía: Twitter

Nota del editor: Es una pena que este tipo de cosas pasen, pero trabajar con licencias de películas siempre va a ser un problema para las empresas. Tal vez no se quiso renovar por tema de ganancias.