Fred Ward, actor de Tremors, ha fallecido

Lamentablemente, el día de hoy se ha dado a conocer que Fred Ward, actor famoso por su participación en películas como Tremors, y series como E.R. y Grey’s Anatomy, ha fallecido a los 79 años de edad.

Por el momento no hay razón de su fallecimiento. Solo se ha mencionado que el actor murió acompañado de su esposa e hijo. Esto fue lo que comentó Ron Hoffmann, representante de Ward:

“Lo único de Fred Ward es que nunca sabías dónde iba a aparecer, así de impredecibles eran sus elecciones de carrera. Podía interpretar personajes tan diversos como Remo Williams, un policía entrenado por Chiun, maestro de Sinanju (Joel Grey) para convertirse en un asesino imparable en Remo Williams: The Adventure Begins, o Earl Bass, quien, junto a Kevin Bacon, lucha contra monstruos gigantes con forma de gusano hambrientos de carne humana en la película de comedia/terror de ‘culto’, Tremor (1990), o un detective en la película independiente Two Small Bodies (1993) dirigida por la cineasta clandestina Beth B., o un terrorista que planea volar los Premios de la Academia en The Naked Gun 33 1/3: The Final Insult (1994), o el padre del personaje principal en el thriller de venganza de Jennifer Lopez Enough (2002)”.

Fred Ward nació el 30 de diciembre de 1942. El actor atrajo la atención general interpretando al astronauta Gus Grissom en The Right Stuff, película de 1974. A lo largo de los años, Ward tomó el papel de cientos de personajes en diferentes géneros. Desde comedias como The Naked Gun, pasando por dramas, hasta cintas de culto, como Tremor.

Que en paz descanse, Fred Ward.

Vía: KPCW