Si eres de las pocas personas que siguen jugando Nickelodeon All-Star Brawl hoy en día, entonces estás de suerte. Hace unos momentos se confirmó que este clon de Super Smash Bros. tendrá un nuevo DLC. No solo un personaje clásico de las caricaturas ya está disponible, sino que dos más llegarán en los próximos meses.

Por medio de un comunicado, GameMill Entertainment, el publisher, así como Ludosity y Fair Play Labs, los desarrolladores, revelaron tres nuevos personajes DLC para Nickelodeon All-Star Brawl. El primero de estos es Jenny de My Life as a Teenage Robot, la cual ya está disponible en estos momentos.

Junto a esto, en el verano podremos disfrutar de Hugh Neutron de The Adventures of Jimmy Neutron, Boy Genius. Por último, en algún punto de otoño estará disponible Rocko de Rocko’s Modern Life en este juego de peleas. Lamentablemente, por el momento no hay una fecha exacta para la llegada de estos dos personajes adicionales.

En temas relacionados, Shredder ya está disponible en este juego. De igual forma, aquí puedes checar nuestra reseña de Nickelodeon All-Star Brawl.

Nota del Editor:

Aunque el fanservice fue un poco decepcionante en su momento, Nickelodeon All-Star Brawl ha logrado complacer a los fans con nuevo contenido de forma constante. Lo interesante será ver si en un futuro llegan personajes de las series live action, como Drake & Josh, aunque esto suena bastante complicado.

Vía: IGN