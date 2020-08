Forza Horizon 3 será retirado de la Microsoft Store de PC y Xbox el siguiente mes

Forza Horizon 3 se aproxima a la meta final. Recientemente, la cuenta oficial del juego en Twitter reveló que a partir del 27 de septiembre este juego de Playground, así como todo su DLC, dejarán de estar disponibles de forma digital en la Microsoft Store.

Aunque esto se puede considerar como una mala noticia, se ha mencionado que llegar al “final de su vida” no afectará a todos aquellos que ya tienen su copia del juego, ya que los servidores seguirán operando de forma normal, y todavía tendrás la oportunidad de encontrar una copia física. Por otro lado, si nunca has jugado Forza Horizon 3, bueno, este es el momento perfecto, ya que el juego base, el pase de temporada y la versión Ultimate tienen un gran descuento para incitar a todos los jugadores posibles.

Forza Horizon 3 is headed towards "End of Life" status, and we're celebrating the Australian festival with a sale on the Standard and Ultimate Editions! Visit https://t.co/2IZtzgkotM for all the details! pic.twitter.com/fM7HugVtCh

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) August 11, 2020