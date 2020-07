Fortnite: Jugadores encuentran un nuevo objeto sumamente raro

La tercera temporada de Fortnite añadió un objeto totalmente nuevo al juego, pero es muy probable que todavía no te lo encuentres. De hecho, este objeto es tan raro, que muchos jugadores creen que ni siquiera existe, pero ya ha sido confirmado dentro de sus archivos. Estamos hablando por supuesto del legendario hongo dorado.

Si te has encontrado con este objeto, sabrás que se ve como un hongo normal pero bañado en oro. Al momento de escribir esta nota, sus probabilidades de aparecer son un poco confusas, sin embargo, se cree que hay una posibilidad del 0.0001 por ciento para que aparezca y solo lo hace en ciertos lugares.

¿Qué lo hace tan especial? En realidad nada, ya que lo único que hace es darte 100 puntos de escudo, lo cual es considerablemente mayor que los hongos normales. Interesantemente, puedes tener hasta un máximo de tres hongos dorados en tu inventario, lo cual es prácticamente imposible.

— HYPEX (@HYPEX) June 30, 2020