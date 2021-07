Final Fantasy XVI se volvió tendencia en Twitter por la siguiente razón

El día de hoy se llevó a cabo un nuevo State of Play, el cual estuvo enfocado en Deathloop, algunas producciones indie y juegos third-party que llegarán a consolas PlayStation en un futuro. Previo al evento, Sony advirtió que no habría novedades sobre el nuevo God of War ni Horizon Forbidden West, pero ahora los fans están decepcionados de que Final Fantasy XVI no haya estado presente en el show.

Expresando su decepción, los fans llevaron la conversación a Twitter, donde FFXVI se volvió tendencia debido a todos los usuarios que estaban hablando sobre lo decepcionante que había sido la ausencia del juego en el State of Play.

“State of Play sin noticias sobre Final Fantasy XVI.”

“Si en verdad esperabas tener noticias sobre Final Fantasy XVI en el State of Play entonces tengo un mensaje para ti:”

Final Fantasy XVI todavía no tiene fecha de lanzamiento.

Via: ComicBook