PlayStation confirma que no habrá novedades de God of War en el nuevo State of Play

Aunque PlayStation está trabajando en varios proyectos, la gente está más interesada por Horizon Forbidden West, el siguiente God of War, y el nuevo PSVR. Ahora, en un reciente comunicado, la compañía ha dejado en claro que no tendremos información sobre estos temas en el próximo State of Play.

Hace unos momentos, se confirmó que el próximo 8 de julio a las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México), se llevará a cabo un nuevo State of Play, el cual estará enfocado en Deathloop y algunos juegos indie y third party. No solo el comunicado no hace mención de futuros proyectos, sino que la compañía ha dejado en claro que no veremos novedades sobre Horizon Forbidden West, el siguiente God of War, y el nuevo PSVR. Esto fue lo que se comentó:

“Esta presentación no incluirá actualizaciones sobre el próximo God of War, Horizon Forbidden West o la próxima generación de PlayStation VR. Sin embargo, estén atentos durante todo el verano, ya que pronto tendremos más actualizaciones”.

Si bien en el State of Play no tendremos información sobre estos proyectos, parece que PlayStation compartirá un par de nuevos detalles a lo largo del verano. Considerando que Horizon Forbidden West estará disponible en algún punto de este año, es probable que en las próximas semanas se revele la fecha de lanzamiento de este título. De igual forma, no se descarta alguna sorpresa durante esta presentación.

Vía: PlayStation