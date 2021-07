¡Un nuevo State of Play se llevará a cabo esta semana!

Un nuevo State of Play se llevará a cabo el próximo jueves 8 de julio. Esta presentación comenzará a las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México), y estará enfocado en revelar un nuevo gameplay de Deathloop, así como una serie de novedades relacionadas con los lanzamientos third party para el PS4 y PS5.

El evento tendrá una duración de 30 minutos y, junto al nuevo vistazo al siguiente trabajo de Arkane, la presentación tendrá varios anuncios sobre la escena independiente en esta plataforma. PlayStation ha dejado en claro que el State of Play de esta semana no incluirá actualizaciones sobre el próximo God of War, Horizon Forbidden West o la próxima generación de PlayStation VR.

A new State of Play arrives this Thursday. Tune in for a Deathloop gameplay deep dive, plus lots of updates on indies and exciting third-party games. https://t.co/oCn4suuAuu pic.twitter.com/KCP0WfHGYX

— PlayStation (@PlayStation) July 6, 2021