Final Fantasy XVI se prohíbe en este país

Falta un mes para que el juego más ambicioso del año de Square Enix sea lanzado en PlayStation 5, ese es justamente Final Fantasy XVI, mismo que se perfila para llevar a la grandeza una vez más a la franquicia. Y si bien es un proyecto bastante esperado, parece que algunos fans de cierta región no van a poder disfrutarlo debido a algunas restricciones.

Hace poco, la Comisión General de Medios Audiovisuales de Arabia Saudita, ha comentado en Twitter, que desafortunadamente esta entrega de la serie no va a poder llegar legalmente al país. Eso se debe a cierto contenido que Square Enix decidió no retirar o censurar de alguna forma, realmente no se confirma qué es lo que no le ha parecido a la región.

Esto es lo que dice:

Para los fanáticos de Final Fantasy 16, nos gustaría aclarar que no se ha lanzado en el Reino debido a la falta de voluntad del editor para realizar las modificaciones necesarias.

Esto también comentó el supervisor general de videojuegos de la junta, Hattan Tawili:

Desafortunadamente, después de todos nuestros intentos durante los últimos ocho meses sin ningún éxito, uno de los juegos más importantes y más grandes del año está en camino de ser prohibido debido a la completa negativa de la compañía a modificar el contenido para adaptarlo a la región. Claro que a la empresa le queda claro lo que pasó, pero lo ponen a raudales sin razón y se niegan a modificarlo.

Recuerda que Final Fantasy XVI se lanza el 22 de junio para PS5. Más adelante llegará a PC.

Vía: VGC

Nota del editor: La verdad es raro qué clase de elemento podría ofender a dicha región para que no quieran sacar el videojuego a la venta. Pero bueno, tal vez no es algo tan serio como se piensa.