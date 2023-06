Final Fantasy XVI se ha convertido en el exclusivo de PS5 que más rápido se ha vendido en la primera semana de lanzamiento. Sin embargo, el juego no lidera la lista de los juegos de PlayStation que se vendieron más rápidamente; varios juegos multiplataforma como God of War Ragnarok han ocupado lugares más altos.

Square Enix reveló que Final Fantasy XVI ha superado los 3 millones de copias vendidas tanto en formato digital como en tiendas desde su lanzamiento. Aunque se informó que el editor estaba preocupado por las cifras de preventa del juego, Final Fantasy XVI es el sexto exclusivo de PlayStation que más rápido se ha vendido de todos los tiempos y el exclusivo de PS5 que más rápido se ha vendido.

God of War Ragnarok es el exclusivo de PlayStation que más rápido se ha vendido de todos los tiempos y vendió 5.1 millones de copias en su primera semana. El juego fue lanzado simultáneamente en PS5 y PS4 en noviembre de 2022 y desde entonces ha vendido alrededor de 11 millones de copias. El usuario de Twitter @Zuby_Tech compiló el resto de la lista completa con cifras de ventas de la primera semana y ventas totales, que incluye juegos de varios estudios propios de Sony:

God Of War Ragnarok: 5.1+ millones (más de 11 millones en ventas totales)

The Last Of Us Part II: 4+ millones (más de 10 millones en ventas totales)

Final Fantasy VII Remake: 3.5+ millones (más de 5 millones enviados)

Marvel’s Spider-Man: 3.3+ millones (más de 20 millones en ventas totales)

God Of War: 3.1+ millones (más de 23 millones en ventas totales)

Final Fantasy XVI: 3+ millones

Ghost Of Tsushima: 2.4+ millones (más de 9.73 millones en ventas totales)

Mientras tanto, la relación entre Sony y Square Enix “nunca ha sido más fuerte”, según el jefe de PlayStation, Jim Ryan. Persisten los rumores de que Sony está buscando comprar Square Enix, pero actualmente no hay evidencia que respalde esta afirmación.

Sin embargo, informes recientes de la audiencia en curso FTC vs. Microsoft revelaron que Microsoft elaboró una propuesta para adquirir Square Enix y agregarla a su catálogo de Xbox en 2019. Por supuesto, este acuerdo nunca se concretó.

Vía: PlayStation LifeStyle

Nota del editor: Creo que lo peor que podría hacer PlayStation en estos momentos, sería tratar de adquirir algún estudio. Ya que, cualquier cosa relacionada con adquisiciones podría ser utilizado en su contra en el juicio contra Microsoft.