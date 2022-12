Actualmente, remasterizaciones de Final Fantasy I-VI ya están disponibles en PC. Desde su lanzamiento, los fans se han preguntado cuándo es que estos juegos llegarán a consolas, especialmente considerando que gran parte del catálogo de la serie desde la época del PS1 en adelante, sí se pueden jugar sin problema en consolas modernas. Bueno, parece que esto está por suceder.

Recientemente, se descubrieron varios registros en la ESRB, organización que se encarga de clasificar juegos en Estados Unidos, en donde se menciona que Final Fantasy I-VI Pixel Remaster llegarán a PlayStation 4 y Nintendo Switch. Lamentablemente, por el momento no hay información oficial por parte de Square Enix.

Aunque los detalles son escasos, es muy probable que los seis juegos que conforman la colección de Pixel Remaster estén disponibles digitalmente en PS4 y Switch en algún punto de las próximas semanas. Si bien el estilo visual fue un apartado controversial en su revelación, las opiniones de estos títulos han sido positivas. De igual forma, esta es la única forma de jugar estos clásicos sin gastar mucho dinero en remakes, remasterizaciones o relanzamientos en consolas clásicas.

En temas relacionados, Final Fantasy XVI ya tiene fecha de lanzamiento. De igual forma, esta es la comparativa de Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion con el original.

Nota del Editor:

Mi opinión de la Pixel Remaster ha cambiado. Si estos juegos llegan a consolas, estaré más que dispuesto, no solo a jugar Final Fantasy IV y V, los que aún no he terminado, sino a tener toda la colección en mi Switch. Genuinamente, espero que esto suceda en las próximas semanas.

Vía: ESRB