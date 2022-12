Mientras que la Federación de Comercio de Estados Unidos aumenta su presión sobre la compra de Activision Blizzard, Microsoft reveló un acuerdo de 10 años para llevar juegos de Call of Duty a consolas de Nintendo. Aunque algunos vieron este movimiento como una forma de dejar en claro que la serie no se volverá una exclusiva de Xbox, otros, como Sony, han señalado que esto es solo un movimiento desesperado.

De acuerdo con un reporte por parte de MLex, sitio especializado en fusiones y movimientos corporativos, el reciente anuncio de llevar juegos de Call of Duty a consolas de Nintendo no fue del agrado de Sony, ya que han señalado que esto deja en claro la desesperación de Microsoft por aprobar la compra de Activision Blizzard. Se ha mencionado que la compañía japonesa considera ese movimiento como “humo y espejos”.

En este sentido, Sony ha señalado que el acuerdo no tiene mucho sentido para Activision. En concreto, se menciona que al público de Nintendo no le interesan los juegos de Call of Duty, algo que se dejó en claro con el fracaso de Ghost en el Wii U. Junto a esto, el reto de llevar juegos como Warzone, o cualquiera que sea la siguiente entrega principal, al Switch es algo que a Activision no le agrada, de acuerdo con Sony.

Por último, Sony ha señalado que el papel de Nintendo en este conflicto es mucho menor, ya que la exclusividad de los juegos de Activision Blizzard no es algo que en realidad llegue a afectarlos o a sus servicios. En temas relacionados, ya hay fecha para la primera incursión de Warzone 2. De igual forma, Modern Warfare II supera las ventas de Elden Ring.

Nota del Editor:

Tanto Sony como Microsoft están haciendo todo lo posible para que los planes del otro no se lleven a cabo. Si bien los argumentos de Sony en esta ocasión tienen sentido, considerando el éxito del Switch, no se descarta por completo la idea de que, si Warzone llega a correr de buena forma en esta plataforma, no sea un éxito para Nintendo y Xbox.

Vía: MLex