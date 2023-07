Filtran remaster de The Last of Us Part 2

La euforia por The Last of Us se ha reducido ligeramente desde que la serie producida por HBO terminó de transmitirse semana a semana, aunque existe el alivio de que una segunda temporada está en creación. Sin embargo, en la parte jugable, los usuarios han esperado noticias sobre el multijugador que hasta ahora no se ha mostrado de forma pública.

Sin embargo, puede que pronto se tenga un proyecto que tal vez algunos no consideren del todo necesario al igual que el remaster lanzado del primer juego, y eso es una nueva versión de la segunda parte que originalmente se lanzó en el 2020. Todo esto lo sabemos gracias a una nueva entrevista con el compositor Gustavo Santaolalla.

Se habla concretamente de su cameo del segundo título, pues se le puede ver tocando el banjo junto a un perro en una silla. Sin embargo, comenta que en una nueva versión el usuario podrá interactuar con él y pedirle algún tema musical para que interprete en la escena. Aunque menciona que ya no puede hablar más del tema.

Eso significa, que podríamos tener una versión del director al estilo de Death Stranding que no solo será contar con una nueva resolución en 4K, sino que habrá contenido extra donde se incluye precisamente esa interacción con Santaolalla. Aunque, habrá que esperar un poco más hasta que Sony y Naughty Dog nos confirmen la noticia en un directo.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Suena interesante esta propuesta, pero no sé qué tanto le podrían cambiar al juego para que la gente quiera pagar el precio entero una vez más. Eso sí, llamaría la atención que existan posibles finales alternativos de la historia.