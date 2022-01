Hace unos cuantos días, EA anunció de forma oficial que ya estaban trabajando en una secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order, pero no dijeron exactamente cuándo podría llegar a nuestras manos. Afortunadamente, un confiable insider ha brindado más información al respecto y si todo sale bien, este anticipado juego estaría llegando a nuestras manos este mismo año.

De acuerdo con Tom Henderson, que anteriormente ha sido muy atinado con su información, Fallen Order 2 debería ser anunciado oficialmente el 4 de mayo de este año, y su lanzamiento sería entre octubre y diciembre de 2022. Por supuesto, esta no es información oficial y su posible fecha de lanzamiento podría cambiar en cualquier momento, especialmente en estos tiempos de pandemia.

El primer juego se estrenó en noviembre de 2019, por lo que ciertamente suena como algo factible que su secuela llegue exactamente tres años después. De momento, tendremos que esperar para que se filtre más información, o que EA o Respawn finalmente den detalles oficiales.

Nota del editor: Me encantaría que Fallen Order 2 sí se estrenara este año, pero creo que es mucho más probable que se retrase hasta inicios de 2023. Más allá de The Skywalker Saga, no sabemos qué otros juegos de Star Wars podrían salir este año así que definitivamente hay espacio para este título.

Via: ComicBook