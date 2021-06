Filtradores de Sword and Shield tendrán que pagarle $150 mil dólares a Pokémon

En 2019, previo al lanzamiento de Pokémon Sword and Shield, se filtró información sobre este juego, como el número de criaturas registradas en el Pokédex, ocasionando así una serie de controversias. En respuesta, The Pokémon Company decidió demandar a los responsables de revelar información sensible antes de tiempo. Ahora, dos años después, este conflicto legal ha llegado a su fin, y los acusados tendrán que pagar una multa de $150 mil dólares cada uno.

Todo comenzó cuando David Maisonave, empleado de una imprenta encargada de producir las guías oficiales de Pokémon en Portugal, fue capaz de tomarle algunas fotos a este producto, algo que le compartió a su amigo, Bryan Cruz, quien publicó esta información en Discord. Aunque la respuesta por parte de The Pokémon Company fue rápida, el daño ya estaba hecho, y estas filtraciones dieron pie a una serie de controversias y campañas negativas en contra de Sword and Shield.

Aunque al final del día esto no dio resultado, y la octava generación es considerada uno de los juegos más exitosos en Nintendo Switch, la imagen de The Pokémon Company ya no es la misma. De esta forma, Maisonave y Cruz han acordado pagar cada uno $150 mil dólares en daños, más los costos de los abogados. Esta es una lección de que cuando se trata de Nintendo y Pokémon, es mejor guardar el secreto.

