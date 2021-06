Review – Scarlet Nexus

De nueva IP

Hace una década, la industria entera estaba sumamente convulsionada. El boom de los juegos móviles y el famoso nuevo modelo de negocios free-to-play, mandaron a la lona al gaming tradicional. Las principales productoras no sabían qué hacer, pues como muchos aseguraron en su momento, nos encontrábamos ante el inicio del fin de lo que conocíamos como videojuegos. Al final, resultó que esta nueva forma de hacer dinero dentro del medio ataca a un mercado tan distinto de consumidores, que puede vivir perfectamente con el lado más tradicional, es decir, los títulos de $60 ó $70 dólares que pagas una vez, terminas y listo, se han mantenido como piedra angular de la industria. A pesar de que en efecto, las producciones AA y AAA han dejado claro que siguen siendo completamente viables, la idea de lanzar Propiedades Intelectuales totalmente nuevas, puede seguir siendo bastante intimidante para cualquiera. Para fortuna de todos nosotros, Keita Iizuka y Kenji Anabuki, desarrolladores con mucha experiencia por su labor en la serie de Tales of, decidieron reunir a un nuevo equipo al interior de los Bandai Namco Studios para la creación de Scarlet Nexus, IP original que desde que se mostró en el Xbox 20/20, capturó la atención de muchos de nosotros y me alegra comunicarte que sí, está tan genial como se veía.

Darle forma a un nuevo universo no es tarea sencilla, menos si decides ir por el complicado camino de la ciencia ficción con cierta aproximación al cyberpunk, pues en efecto, Scarlet Nexus es un juego que nos cuenta una sumamente elaborada historia dentro de este género, metiéndose con temas bastante densos como el control corporativo, espionaje gubernamental, experimentación humana y demás elementos que se han vuelto muy relevantes para nuestras vidas gracias a la enorme dependencia que tenemos actualmente por cosas como las tecnologías de la comunicación. Encima de todo esto tenemos un hack & slash sumamente bien logrado y con bastante propuesta a nivel de gameplay, que se ve endulzado con elementos de RPG sencillos y una estructura no tan compleja. Si a todo esto le sumas un gran uso del Unreal Engine 4, una espectacular dirección de arte y memorable soundtrack, tienes como resultado un producto marcadamente destacado que resulta complicado no recomendar.

Estrechas relaciones

Todos sabemos perfectamente que los videojuegos se han convertido en mucho más que simples medios de entretenimiento para matar el tiempo. La cantidad de historias que han quedado para la posteridad, comienza a ser sumamente considerable e incluso, ya podemos ver que varios autores se aventuran más y más en este ámbito, presentando narrativas cada vez más complejas con personajes que casi puedes tocar. Es claro que desde que el proyecto comenzó, se decidió que buena parte de los recursos y esfuerzos del equipo desarrollador, estarían puestos en contar una gran historia y en construir un universo con bastantes variantes y diferentes niveles de profundidad.

El relato de Scarlet Nexus se desarrolla en un futuro distópico en la ciudad ficticia de New Himuka, claramente inspirada en una versión súper avanzada de Tokio. Una nueva hormona ha sido descubierta en el cerebro humano, la cual, permite que con la ayuda de un dispositivo implantado en la mente del individuo, éste pueda desarrollar súper poderes como la teletransportación, telequinesia, telepatía y demás. El descubrimiento da nacimiento a una nueva era para la humanidad, misma que rápidamente se ve truncada por un extraño fenómeno atmosférico que genera que monstruos conocidos como The Others (Los Otros) que parecen salidos de otra dimensión, bajen desde el cielo y comiencen a hacer estragos.

Viendo que la nueva amenaza no responde a los ataques convencionales, el gobierno forma a la Other Suppression Force, mejor conocida como la OSF, unidad especial que encuentra la manera de convertir en armas los nuevos poderes del cerebro humano que justamente los Others quieren consumir… sí, como si fueran zombies. Dicha organización militar se encarga de reclutar, si se necesita por la fuerza, a los niños con mayores capacidades mentales, pues son los más aptos a desarrollar mayores poderes para acabar con el enemigo. De igual forma, es posible que cualquier otro ciudadano se enliste de manera voluntaria para ver si puede con el intenso entrenamiento.

Aquí es donde entramos nosotros. Al inicio de la aventura, se ta da a escoger entre los dos protagonistas de esta historia. Por un lado está Yuito Sumeragi, hijo del director de la OSF y descendiente directo del fundador de New Himuka, que se ofreció como voluntario en la organización militar y que apenas está terminando su entrenamiento de cadete. Por el otro tenemos a Kasane Randall, chica mucho más reservada que perdió a sus padres biológicos en un ataque de Others pero que fue reclutada directamente por la OSF gracias a sus grandes capacidades mentales.

Sí, podríamos decir que Scarlet Nexus contiene dos campañas diferentes. Dependiendo de a quién elijas, será la perspectiva que tengas de la historia. Lo que te quiero decir es que el camino de Yuito es marcadamente diferente al de Kasane. Por supuesto que hay partes en donde los dos relatos se cruzan y la relación entre ambos protagonistas es estrecha, pero también hay otros momentos en las que se separan por completo. Como seguro ya te estás imaginando, es completamente necesario pasar la campaña de cada uno para tener la gran imagen de lo que está pasando y así, entender bien por qué es cada uno está haciendo lo que está haciendo. La verdad es que es sumamente interesante que Bandai Namco haya tomado este camino para construir la narrativa de su juego, pero indudablemente rindió frutos al darle muchísimo sabor a los hechos que se nos están relatando.

Por cierto, completar cada campaña te tomará poco más de 20 horas, por lo que tienes un tiempo total de juego de alrededor 45 horas. Nada mal.

Como te comentaba, Scarlet Nexus es un juego tremendamente cargado a la parte narrativa, misma que si bien, es completamente lineal y en ningún momento nos da la oportunidad de interactuar con ella de manera directa para por ejemplo, cambiar su rumbo, también es una inherentemente compleja llena de matices en la que existe una genuina preocupación no solo por darle forma y consistencia a este universo, sino por tener personajes tangibles y que vayan creciendo conforme los hechos se van desenvolviendo. Claro que los clichés están a la orden del día y todo eso, pero al igual que pasa con los juegos de series como Fire Emblem o Valkyria Chronicles, aquí tienes a NPCs que te acompañan a lo largo de tu aventura y con los que formas lazos muy importantes pues cada uno de ellos tiene sus propias motivaciones, traumas, virtudes y defectos, esto sin mencionar lo importantes que suelen ser en combate y de lo cual, te platicaré un poco más adelante.

Algo sumamente encantador es que el juego tiene una muy buena cantidad de diálogos, por lo que se utiliza este formato como de cómic o manga en el que a través de imágenes mayormente fijas, se te cuenta buena parte de la historia. Claro que también hay cinemáticas mucho más elaboradas y todo, pero la gran mayoría de la narrativa se presenta de esta forma, la cual, por cierto, siempre está corriendo en tiempo real, pues los cambios estéticos que le puedas hacer a los personajes, se ven reflejados acá. De igual forma, te cuento que puedes poner las voces en japonés o en inglés con los textos en varios idiomas incluido el español.

A pesar de que como te comento, la historia de Scarlet Nexus cae en muchas muletillas y vicios propios del género, sobre todo lo que tiene que ver con ser un juego que se quiere sentir como anime, resulta imposible no sentirte intrigado por descubrir por qué está pasando lo que está pasando con el mundo que habitan estos personajes. Creo que al final, Bandai Namco sí logró crear un mundo que se siente interesante y que todo el tiempo te está invitando a descubrir qué es lo que guarda, además de estar poblado por personajes que se sienten reales y de los que igualmente, quieres saber mucho más.

Mucha propuesta

Los RPG japoneses se encuentran atravesando una etapa sumamente interesante e intensa. Intensa porque a diferencia de lo que se pensaba hace unos años, este género sigue siendo tremendamente popular en todos sus sabores y formas. A pesar de todo lo anterior, también es importante recalcar que se ha venido inclinando hacia el género de la acción, más específico al hack & slash. Scarlet Nexus se vende como un juego de rol de acción, pero la realidad es que cuando uno lo juega, pasa algo muy similar a lo que sucedía con NieR Automata, por ejemplo, en donde más bien tenemos justamente un hack & slash que toma algunos elementos de RPG para acentuar su fórmula. ¿Es esto negativo? No, para nada, solo me parecía importante aclararlo.

Dicho lo anterior, te cuento sin importar a cual de los dos protagonistas selecciones, tendrás básicamente el mismo set de movimientos. Son cuadro y triángulo (usamos la versión de PS5 para esta reseña) harás diferentes ataque melee de corto alcance para dañar a tus oponentes. Esta forma de ataque se siente precisa y el poder de cada uno de los golpes es sumamente tangible, sobre todo gracias a la compatibilidad que tiene el juego con la vibración háptica del DualSense. Además, con círculo podrás ejecutar un dash para evadir agresiones del enemigo que a su vez, en caso de ser ejecutado justo antes de uno de estos ataques, te permitirá contraatacar de diferentes formas dependiendo de si ya tienes o no desbloqueada la habilidad en cuestión. En su forma más pura, Scarlet Nexus es un hack & slash que se siente sumamente bien en las manos y que es bastante rápido con mucha acción en cada batalla, de hecho, ni siquiera hay un botón como tal para cubrirte, normalmente tu mejor opción es esquivar. ¿Puedes saltar? Sí, por supuesto, pero es curioso que por ejemplo, el doble salto sea un poder que tienes que desbloquear en el árbol de habilidades. Yuito y Kasane se siente virtualmente iguales, pero al tener armas melee distintas, sí es fácil reconocer las diferencias a nivel de gameplay que hay entre ellos.

Donde Scarlet Nexus cobra su propia personalidad, es en cómo es que aprovechas el poder principal de los protagonistas. Tanto Yuito, como Kasane, tienen el poder de manipular objetos usando su mente. Básicamente como lo que hacen los Jedi con la Fuerza. De hecho, creo que el equipo desarrollador tomó mucha inspiración Star Wars Jedi: Fallen Order para esta mecánica. Los escenarios están repletos de cosas de todo tipo que servirán como proyectiles para dañar a los enemigos de formas más eficientes. Apretando R2 (el gatillo adaptable del DualSense genera resistencia, dando un sentimiento de peso del objeto que estás cargando bastante genial) podrás lanzar cualquier cosa que esté cerca de ti. Cada una de estas acciones decrementa tu barra de poder mental, misma que se regenera cuando haces daño melee con tu arma principal. Así es, en el combate de este juego siempre estás en un estira y afloja en cómo es que atacas usando tu espada, por ejemplo, y tus poderes mentales.

La cosa se pone verdaderamente interesante cuando empiezas a mezclar de formas más creativas tus dos principales formas de atacar. No es lo mismo lanzar un objeto de la nada contra un enemigo, que hacerlo después de conectarle un combo melee. En caso de que luego de dar un par de golpes regulares, presiones hasta el fondo R2 para lanzar lo que sea que esté a tu alrededor, tu personaje lo hará con mucha más fuerza. Esto consume más energía mental, pero hace mucho más daño. El sentimiento de poder cuando empiezas a dominar los controles de Scarlet Nexus es uno verdaderamente genial, y la realidad es que la manera en la que se ve apoyado por las capacidades del DualSense, ayuda mucho a justamente sentir el peso de estar cargando un taxi con tu mente para que después la vibración háptica te indique el enorme daño que acabas de generarle a tu enemigo. Quedé muy sorprendido por el gran aprovechamiento que este título hace del mando del PS5.

Además de poder lanzar todo tipo de cosas con R2, también existen objetos que podríamos determinar como especiales que solo se pueden cargar con L2 y que sí, consumen más poder mental. Estos elementos son bastante interesantes, pues una vez que logras tener el control de ellos, entra una secuencia de QTE en la que debes de presionar los botones indicados o mover los sticks correctamente para ejecutar el movimiento. Es sensacional tomar un refrigerador, por ejemplo, partirlo por la mitad y después usar sus partes para acabar con el enemigo en cuestión. Repito, algo en lo que se centra mucho el gameplay de Scarlet Nexus, es en hacerte sentir muy poderoso, incluso desde sus primeras horas de juego.

Pasemos al tema de los compañeros. En tu party podrás ser acompañado por otros dos miembros de la OSF, los cuales, te asistirán en el campo de batalla atacando a los enemigos que tengas enfrente, recuperando tu salud o incluso, reviviéndote si es que pueden. A través del menú, es posible ponerlos en cierta configuración de comportamiento dependiendo de qué es lo que necesites, pero cuando estás en batalla, ellos actúan de forma independiente. Lo verdaderamente interesante de todo esto es que como ya te lo había contado, cada personaje tiene sus propios poderes, los cuales, pueden ser transferidos a nuestro personaje por un tiempo limitado cuando estás en combate. Por ejemplo, es posible hacer que nuestras agresiones generen daño de fuego o electricidad, pues en efecto, algunos enemigos son débiles contra ciertos elementos en especifico. Ten cuidado, pues tú también eres vulnerable a los llamados ataques elementales. La cosa no se detiene ahí, pues también puedes recibir el poder de teletransportarte para moverte con mucha más agilidad o por qué no, colocarte una coraza sumamente dura que te protegerá del daño. Todos estos poderes se activan usando R1 y después algunos de los botones frontales del control, además de que por supuesto, tienen un cool down para que no abuses de ellos. Este elemento en particular le añade una capa muy interesante al gameplay general del juego.

Para rematar todas las opciones que tenemos a la mano, existe otra barra que podríamos llamar de especial. Cada determinado tiempo, Yuito y Kasane entrarán en una especie de modo berserk en donde sus ataques hacen más daño y su barra de energía mental se reduce mucho menos cuando usas su poder de lanzar objetos. Además, hay un momento en el que presionando los dos sticks del control, entras en un modo aún más alto en donde tus poderes se amplifican más. Como te puedes dar cuenta, el gameplay de Scarlet Nexus está compuesto por varios ingredientes que le dan una profundidad bastante interesante. La buena noticia es que además de que se hace un gran trabajo explicando e introduciendo cada una de estas partes, todas ellas se integran entre sí de muy buena forma y hacen que justamente, tengamos un juego de acción en el que siempre estás intentando cosas diferentes para ser más eficiente al momento del combate.

De lado de los enemigos, te cuento que Scarlet Nexus cuenta con una aceptable variedad y cantidad de ellos. Como te contaba, los Others serán las principales amenazas con las que deberás de combatir, pero no las únicas. Cada tipo de adversario cuenta con diferentes propiedades. Algunos pueden volar, otros generar ataques elementales o contar con una dura armadura que primero deberás de romper para poder hacerles daño. Existen otros que por ejemplo, están cubiertos todo el tiempo y cada vez que te acercas, se cierran y quedan invulnerables a cualquiera de nuestras agresiones. Acá deberás de usar el poder de teletransportarle para acercarte a ellos y atacar antes de que se cierren. Ni qué decir de los que se vuelven invisibles o generan una densa neblina en el campo de batalla. ¿Jefes? Por supuesto, hay varios de ellos, algunos bastante imponentes que ponen a prueba tus habilidades.

Vale la pena mencionar que los enemigos de Scarlet Nexus cuentan con una barra adicional a la de su salud que podríamos comparar con la de postura de Sekiro. Cuando esta barra queda en cero, principalmente gracias a ataques con objetos que fueron lanzados con nuestro poder, el enemigo queda totalmente vulnerable y con un toque de L2, nuestros protagonista ejecutan un finisher bastante especular que además de acabar por completo con el enemigo, hace que éste tire un ítem. Hablando de ítems, es posible usarlos en combate con el D-Pad del control. Es un sistema muy similar a por ejemplo el de Dark Souls, en donde siempre tienes a la mano cosas como pociones para sanarte.

Pasando al tema de la progresión, es donde Scarlet Nexus se quiere asemejar más a un RPG. Además de que con cada pelea ganas experiencia y por consiguiente, subes de nivel para que tus stats generales aumenten, tenemos al clásico árbol de habilidades. Cada que aumentas tu poder peleando, se te dan Brain Points, los cuales, puedes y debes de invertir para desbloquear más movimientos y poderes. Además, es posible equipar a tus personajes con perks que aumenten su poder, vitalidad y más. De igual forma, podrás ir comprando mejores armas para cada uno de ellos y algunos objetos estéticos si es que les quieres cambiar un poco el look. Acá también entra el sistema de relaciones. Cada determinado tiempo, podrás activar episodios especiales con cada uno de ellos para fortalecer la relación y por consiguiente, mejorar los poderes que ellos te dan en combate. Estos momentos se reducen a pláticas que si bien, son interesantes, no pasan de eso. Me hubiera encantado que esto más bien fueran misiones de lealtad tipo lo que hizo Mass Effect 2. Tal vez es mucho pedir.

Como seguro ya te diste cuenta, Scarlet Nexus es un juego que toma como base muchos de los fundamentos de los RPG hack & slash modernos, pero también le añade un montón de ideas y propuestas propias que le dan muchísima personalidad. Acá lo importante es que Bandai Namco Studios supo perfectamente cuando detenerse y cuando seguir agregando ingredientes a su complicada receta, esto para justamente entregarnos un platillo perfectamente bien balanceado que estimula todos tus sentidos. De verdad, te vuelves adicto al combate básicamente desde la primer hora de juego.

Estructura que va al grano

La complejidad que encontramos en la narrativa de Scarlet Nexus, solo se ve equiparada por la profundidad que tiene su gameplay. Queda claro que los recursos de desarrollo se fueron en gran parte en estos dos grandes grupos más su también espectacular presentación audiovisual. Lo anterior lo digo porque si bien, tenemos un videojuego con sensacionales mecánicas, su estructura y diseño de niveles en general, pueden ser demasiado sencillos.

Creo que justo en esta parte de la estructura, uno puede separar por completo a Scarlet Nexus de ser un verdadero RPG. El juego está dividido en diferentes áreas o niveles a las cuales puedes acceder usando un menú. No, no hay nada como un overworld o hub que puedas explorar. Sí puedes caminar por algunas de estas zonas, pero básicamente no hay nada qué hacer más allá de que un NPC te asigne cierta actividad específica como “mata a dos enemigos usando fuego”. Estas tareas son disfrazadas de side quests, pero para nada son misiones secundarias como las conocemos.

Una vez que entras a uno de estos lugares para seguir con la historia principal del juego, se te coloca tu objetivo en un mini mapa que debes de seguir. El tema es que la gran mayoría de estos niveles son totalmente lineales. La exploración es casi nula. Claro que hay un laboratorio en donde tienes que ir consiguiendo unas llaves para poder progresar, pero no mucho más. Creo que justamente una de las principales bondades de cualquier buen juego de rol, tiene que ver con lo creativo que puede ser el diseño de sus calabozos y niveles. Ejemplo de lo anterior es la serie de Persona y Shin Megami, pero mencionar una de muchas. Es interesante tener que regresar a estas zonas en otras partes de la historia de Scarlet Nexus para ver más de ellas, pero te repito que en general, su forma es más simple de lo que nos esperábamos.

Me parece que el combate e historia de Scarlet Nexus son tan buenos, que logran sostener a la experiencia por ellos mismos, no obstante, te estaría mintiendo si te dijera que no me habría encantado tener un diseño de niveles mucho más complejo que hiciera que visitar todas estas áreas fuera memorable. No está del todo mal ni mucho menos, pero es claro que este elemento en particular del juego, para nada fue una prioridad cuando se estaba desarrollando.

El Brain Punk

Lo primero que capturó mi atención de Scarlet Nexus cuando fue revelado, fue la manera en la que se veía. Todo este uso de colores negros muy profundos que contrastan con intensos rojos neón, hicieron click en mi inmediatamente, esto sin mencionar el insano diseño de enemigos que como te decía, parecen haber salido de algo como Silent Hill. Este estilo súper cyberpunk que sus autores denominan como “Brain Punk”, simplemente se integró a la perfección con el cel shading que se estaba utilizando para generar las gráficas del juego. Lo sorprendente es que se está usando Unreal Engine 4, motor que una vez más deja clara su tremenda versatilidad.

Prácticamente cada uno de los cuadros de Scarlet Nexus hará que quieras tomar un screenshot por su absurdo nivel de detalle. El cuidado en los fondos y demás elementos, hacen que de verdad te sientas dentro de un anime. Por cierto, a finales de julio justamente se estará lanzando una serie animada basada en todo este universo. De igual forma, lo detallados que están los uniformes de los personajes y general su diseño, hacen que toda la dirección de arte de este título brille intensamente.

Del lado técnico tenemos un producto sumamente pulido y totalmente terminado. Te cuento que en tanto en Xbox Series X, como en PS5, Scarlet Nexus se despliega de una muy bella forma en 4K y a 60 cuadros por segundo totalmente estables. De verdad, no sentí una sola caída de framerate por más intensa que se ponía la batalla. En el Xbox Series S, puedes esperar un rendimiento similar, solo que en 2K. ¿Qué hay del PS4 y Xbox One? Pues bien, en consolas de pasada generación, Bandai Namco promete que el título corra a 30 cuadros por segundo a una resolución de 1080p. Mi única queja en lo técnico es que es muy fácil ver que cuando vas caminando, en el fondo comienzan a aparecer de la nada objetos. Nada tan importante, pero que valía la pena mencionar. De igual forma te cuento que no me topé con un solo bug o glitch.

La música es otro apartado digno de destacar. Los temas que se compusieron para la aventura encajan a la perfección con la atmósfera y ambiente que se está intentando transmitir, usando mucho jazz y tonadas electrónicas que se ajustan a la perfección. En conclusión, además de ser un juego que se terminó por completo y que además sí pasó por un proceso de control de calidad riguroso, Scarlet Nexus es uno de esos títulos que te enamoran tanto por la vista, como por los oídos.

Totalmente imperdible

Es una alegría siempre que un juego cumple con nuestras expectativas. Como te lo he mencionado en más de una ocasión a lo largo de esta reseña, desde que fue anunciado, quedé totalmente atraído por el concepto e idea general de Scarlet Nexus. El saber que su director y productor venían del equipo que trabaja en los Tales of, solo me dio más seguridad, esto sin mencionar que hace unos meses, pudimos estar en un evento especial en el que justamente sus creadores, nos platicaron de todo lo que había atrás. Al final, el hype y emoción que yo mismo me generé, se terminaron cumpliendo gracias a un juego sumamente bien logrado y en el que sobre todo, se siente pasión de quien lo hizo.

Un profundo sistema de combate, gran aprovechamiento del DualSense en su versión para PS5, narrativa compleja llena de grandes momentos y personajes memorables, dirección de arte que encanta y música que enamora, son solo algunas de las grandes virtudes que uno se puede encontrar en el universo de Scarlet Nexus. Por supuesto que hay defectos marcados y todo, pero es indudable que sus aciertos, superan por mucho a sus errores. Este nuevo equipo de Bandai Namco Studios se ha ganado un importante respeto, el cual, espero puedan aprovechar muy pronto con una secuela. Sobra decir que si eres fan de los juegos de acción con elementos de RPG, esta nueva propuesta es una que no te puedes perder por nada.